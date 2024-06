JPMorgan weitet sein Engagement in den USA aus, indem der Konzern mehr als 9,6 Millionen Dollar für Programme bereitstellt, die Hauseigentum in wenig begünstigten Gemeinschaften fördern sollen. Besonders soll der Zugang zu kostenloser rechtlicher Unterstützung, die Reform der Immobilienbewertung und die Nachlassplanung unterstützt werden. Die gemeinnützigen Guthaben richten sich an Organisationen, welche die Herausforderungen im Bereich des "heirs property", einem Problemfeld, das die Besitzübertragung familiären Eigentums bei Tod unbekannter Erblasser einschließt, sowie die Verzerrung bei Immobilienbewertungen bekämpfen. Diese Problematiken berauben Gemeinschaften mit niedrigem Einkommen oft den Reichtum und haben signifikante Auswirkungen auf ländliche wie städtische Gebiete, insbesondere auf Gemeinschaften mit schwarzer, Latino-, und Hispanic-Herkunft.

Zudem sind Fortschritte [...]

Hier weiterlesen