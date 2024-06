Alibaba zeigte kürzlich am Handelstag einen Kursanstieg von 1,64%, was das Unternehmen an der Spitze seines Sektors platzierte und eine hervorhebende Entwicklung gegenüber dem S&P 500 darstellt. Dieser Erfolg könnte Anleger neugierig auf die bevorstehende Ertragsbekanntgabe machen, bei der ein leichter Rückgang des Jahresertrages pro Aktie im Vergleich zum Vorjahr erwartet wird, aber zugleich eine Steigerung des Gesamtumsatzes. Analysten, welche die Bewegungen von Alibaba verfolgen, legen nahe, dass die Kenntnis der neuesten Trends, die Orientierung an der Zacks Rangliste und vorsichtige Betrachtung der Durchschnittlichen Broker-Bewertung (ABR) den Investoren helfen könnten, kluge Entscheidungen zu treffen.

Vorsichtige Betrachtung der Empfehlungen

Obwohl Analysten der Brokerfirmen tendenziell eine positive Voreingenommenheit bei ihren Aktienbewertungen aufweisen, kann eine genauere Untersuchung dieser Empfehlungen nichtsdestotrotz wertvoll sein. Mit einem ABR von 1,35, der nahe an den starken Kaufempfehlungen liegt, und zugleich einer unveränderten Konsensus-Schätzung von 8,20 $ pro Aktie, signalisiert Alibaba gegenwärtig eher einen Halte-Status (Zacks Rang #3). Investoren könnten die ABR als einen von mehreren Faktoren in Betracht ziehen, um ihre eigene Forschung zu untermauern. Eine fundierte Analyse der Ertragsprognosen und des gegenwärtigen P/E-Verhältnisses könnte Investoren einen umfassenderen Blick auf die zukünftige Performance der Aktie bieten.

Alibaba Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...