General Motors in den USA hat sich mit dem Großhändler Costco zusammengetan, um seinen schleppenden Absatz von Elektrofahrzeugen (EV) anzukurbeln. Durch die Nutzung des Auto-Programms von Costco will der Automobilhersteller seine Reichweite auf ein breiteres Publikum ausdehnen. Das Programm des Großhändlers, das exklusiv für Mitglieder Autos vermittelt, aber diese nicht direkt verkauft, hat bereits durchschnittlich 500.000 Autokäufe jährlich in den letzten fünf Jahren ermöglicht. Dabei kommt den über 70 Millionen Haushaltsmitgliedern von Costco, die neuen Angeboten wie EVs gegenüber aufgeschlossen sind, eine bedeutende Rolle zu.

Dynamisches Wachstum und Finanzstärke

Costco konnte angesehenen Gewinnzuwachs verzeichnen, wobei die Aktiengesellschaft ihre Robustheit hinsichtlich Mitgliedschaftserneuerungen und hohen Kundenverkehrs stärkte. Gemäß der letzten Finanzberichte legte das Unternehmen im dritten Finanzquartal um beachtliche 29% zu. Diese Wachstumsdynamik wird durch die Fläche in Japan noch unterstützt, die einen beachtlichen Anstieg bei den Löhnen und damit ein Potential für eine wirtschaftliche Revitalisierung aufzeigt. Die Aktienpreisziele von Costco verzeichnen eine steigende Tendenz, was das Vertrauen in die starke Marktposition des Unternehmens widerspiegelt. Trotz einer Bewertung mit einem durchschnittlichen Preis-Gewinn-Verhältnis bleibt Costco aufgrund seines konsequenten Wachstums und seiner marktführenden Position stark.

