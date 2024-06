Die Suche nach einer neuen Führungspersönlichkeit für das renommierte Medienunternehmen könnte möglicherweise noch vor dem Jahr 2025 abgeschlossen sein. Dies deutet sich aus den Gesprächen eines engen Beraters und Mitbegründers eines bekannten Medienunternehmens an, der früher eine Schlüsselrolle bei der Einführung einer bedeutenden Streaming-Plattform innehatte. Er vermutet, dass noch in diesem Jahr eine Entscheidung fallen könnte, die Suche jedoch etwas länger dauern und ins nächste Jahr hineinreichen könnte. Vier innerbetriebliche Kandidaten gelten dabei als Potenzielle Nachfolger, jedoch wird auch die Möglichkeit einer externen Besetzung nicht ausgeschlossen. Nach einem zuvor fehlgeschlagenen Wechsel an der Unternehmensspitze, der zur Rückkehr eines früheren CEOs führte, sind sich alle Beobachter einig, dass der Prozess diesmal makellos verlaufen muss.

Dynamische Medienlandschaft

In einem sich rasch wandelnden Medienumfeld signalisierte das Unternehmen kürzlich, dass man sich mit seinen Direktkonsumenten-Diensten und Netzwerken der Profitabilität annähere, obgleich eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben in seinen Vergnügungsparks zu verzeichnen ist. Einerseits stellen die traditionellen Fernsehnetzwerke des Konzerns eine Herausforderung dar, da sie Kunden an Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon verlieren, andererseiter bereitet sich das Unternehmen auf den Start eines neuen und noch nicht erprobten Sportstreaming-Geschäfts im Herbst vor. In Anbetracht dieser Veränderungen bleibt es spannend zu beobachten, welchen Weg das Unternehmen gehen wird und wie sich dies auf die Leistung der Aktie auswirken könnte.

Walt Disney Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...