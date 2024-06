DJ KORREKTUR: SMA Solar senkt Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2024

(In der um Dienstag um 22.49 Uhr gesendeten Meldung muss im dritten Satz beim EBITDA "Millionen" ergänzt werden. Korrekt muss der Satz lauten: "Das EBITDA dürfte zwischen 80 und 130 (bisherige Prognose: 220 bis 290) Millionen Euro (NICHT 80 und 130 (bisherige Prognose: 220 bis 290) Euro) betragen." Es folgt die korrigierte Fassung.)

SMA Solar senkt Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--SMA Solar wird für das laufende Geschäftsjahr 2024 pessimistischer. Wie das Unternehmen am späten Dienstagabend mitteilte, sieht es den Jahresumsatz nunmehr bei 1,55 bis 1,7 Milliarden Euro, nachdem es bisher 1,95 bis 2,22 Milliarden Euro in Aussicht gestellt hatte. Das EBITDA dürfte zwischen 80 und 130 (bisherige Prognose: 220 bis 290) Millionen Euro betragen.

Als Grund für die Prognosesenkung nannte SMA Solar den volatilen Markt und den verzögerten Anstieg des Auftragseingangs infolge der weltweit hohen Lagerbestände bei Distributeuren und Installateuren. Daraus ergebe sich eine unter den Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions. Hinzu komme eine neue Unsicherheit im Markt durch den Ausgang der Europawahlen und die am 5. November anstehende Wahl in den USA.

Das Segment Large Scale & Project Solutions entwickele sich weiterhin im Rahmen der Erwartungen. Hier gehe der Vorstand für das Geschäftsjahr nach wie vor von einem starken Anstieg bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahr aus.

Den Halbjahresbericht 2024 wird SMA Solar am 8. August 2024 veröffentlichen.

