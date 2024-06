Caterpillar, ein signifikantes Unternehmen im Bereich der Baumaschinen, steht derzeit vermehrt im Interesse der Besucher von Zacks.com. Dies ruft die Frage auf, welche Faktoren die kurzfristige Performance der Aktie beeinflussen könnten. In den vergangenen vier Wochen verzeichneten die Aktien des Unternehmens einen Rückgang von 11,1% im Vergleich zum 3,3%igen Zuwachs des Zacks S&P 500 Kompositindexes. Zudem hat die Branche "Manufacturing - Construction and Mining", zu der Caterpillar gehört, innerhalb des gleichen Zeitraums einen Verlust von 9,5% erlebt. Die Gewinnprognosen bleiben unverändert, mit einer erwarteten Quartalseinnahme von 5,59$ pro Aktie, was einer jährlichen Veränderung von +0,7% entspricht. Für das derzeitige Geschäftsjahr liegt die Gewinnerwartung bei 21,81$ pro Aktie, ein Plus von 2,8% gegenüber dem Vorjahr, während [...]

