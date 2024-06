Stabiles Land, eine enge Kapitalstruktur, milliardenschwere Nachbarn und eine niedrige Bewertung: Bei Electrum Discovery (WKN: A401HN | ISIN: CA28616D1087 | Ticker-Symbol: R8N) finden Anleger derzeit jede Menge überzeugende Argumente für ein Investment. Dabei steht der Gold- und Kupferexplorer jetzt am Anfang einer spannenden Entwicklungsphase.

Zwei aussichtsreiche Gold-Kupfer-Projekte in Serbien

Serbien hat sich zu einem Hot Spot der Rohstoffindustrie in Europa entwickelt. Das kleine Land mitten auf dem Balkan lockt mit Kupfer, Industriemetallen, Gold, Bor und vielem mehr. Genau hier hat sich Electrum Discovery positioniert. Das kanadische Unternehmen hat sich zwei aussichtsreiche Projekte dort gesichert, wo große Bergbauunternehmen bereits produzieren. Timok East überzeugt durch eine hohe Konzentration an Gold und Kupfer und befindet sich am Anfang der Exploration. Erste Proben deuten aber bereits das Potenzial an. Das Projekt Novo Tlamino ist bereits weiter. Hier gibt es eine erste Ressourcenschätzung und auch bereits eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, die das Potenzial der Liegenschaft zeigt.

Serbien: Boomender Rohstoffstandort mitten in Europa

Doch es sind nicht nur die aussichtsreichen Projekte. Bei Electrum passt auch das "Drumherum". So ist Serbien eines der stabilen Miningländer. Mitten in Europa gelegen bietet es zudem eine gute Infrastruktur mit Straßen, Strom und Wasser. Die Exploration, aber auch die Erschließungskosten sind im Vergleich zu entlegenen Orten wie dem Yukon oder Kongo gering. Diese Vorteile locken Konzerne ebenso wie Explorationsgesellschaften an: So sind mit BHP, Zijin Mining oder Dundee bereits mehrere milliardenschwere Konzerne in Serbien aktiv. Electrums Timok East-Projekt grenzt dabei direkt an die Bergbaubetriebe von Zijin Mining. Das Unternehmen zählt heute zu den zehn größten Gold-Kupferproduzenten der Welt.

Management hat "Skin in the Game"

Was viele Anleger oft vergessen: eine enge Kapitalstruktur ist die Grundlage für eine gute Aktienkursentwicklung. Bei Electrum Discovery stehen lediglich 63,3 Mio. Aktien aus. Das Management um CEO Dr. Elena Clarici, einer Bergbauingenieurin vom Imperial College London, und die weiteren Insider halten 22 Prozent aller Aktien. Sie sind also hoch motiviert, aus Electrum Discovery eine Erfolgsstory zu machen. Die Engländer würden sagen: Das Management hat "skin in the game". Dabei steht das Unternehmen erst ganz am Anfang seiner Entwicklung. Der Börsenwert beträgt lediglich 5 Mio. Dollar. Anleger können hier also frühzeitig und günstig einsteigen.

Timok East: Viel Kupfer und Gold

Aktuell arbeitet Electrum Discovery an der Weiterentwicklung von Timok East. Das Projekt umfasst insgesamt 126,13 Quadratkilometer. Im Fokus steht ein Kupfer-Gold-Porphyr. Dabei haben die Geologen bereits im Rahmen des aktuellen Bohrprogramms eine Anomalie entdeckt. Erste Proben ergaben eine hohe Konzentration von 3,1 % Kupfer und 2,5 Gramm Gold je Tonne Gestein. Das sind sehr gute Werte. Direkt benachbart sind die Bergbaubetriebe von Zijin Mining, wo sich eine der höchsten Kupfer-Konzentrationen in diesem, Tethyangürtel genannten Rohstoffgebiet findet.

Novo Tlamino: Hier könnten bald "Hammer"-Nachrichten anstehen

Das zweite Projekt Novo Tlamino ist bereits weiter vorangeschritten, aber hier deutet sich bereits ein riesiges Potenzial an. Zum einen besitzt Novo Tlamino bereits eine Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2020. Demnach wird das Vorkommen auf 670.000 Unzen Goldäquivalent geschätzt. Im Jahr 2021 wurde hierfür zudem eine Wirtschaftlichkeitsstudie, eine sogenannte PEA (Preliminary Economic Assessment), erstellt. Demnach lassen sich hier bereits über einen Zeitraum von acht Jahren 50.000 Unzen jährlich abbauen. Der Hammer sind aber die Kosten: Laut PEA gelingt der Abbau zu 522 US-Dollar je Unze über die Lebenszeit der Mine. Der zweite Hammer folgt sogleich: Die PEA wurde auf Basis eines Goldpreises von nur 1.500 US-Dollar je Unze berechnet. Heute kostet Gold mehr als 2.300 US-Dollar und dementsprechend wäre das Vorkommen viel wirtschaftlicher. Momentan wird an der Aktualisierung der Studie gearbeitet. Doch schon auf Basis der alten Studie lesen sich die Finanzkennzahlen sehr gut: Der Kapitalwert des Projekts liegt bei 101 Mio. US-Dollar, die operative Marge bei 61 Prozent. Nicht zuletzt sind für den Minenbau nur 74 Mio. US-Dollar (Capex) nötig.

Unser Fazit fällt somit positiv aus. Dazu kommt: In dieser Gegend gab es bereits vor einige Jahren eine fulminante Übernahme: 2018 erwarb Zijin Mining das Unternehmen Nevsun Resources für 1,8 Mrd. Dollar. Wenn Electrum Discovery weiter erfolgreich exploriert und die Projekte vorantreibt, könnte irgendwann auch hier ein großer Konzern mit einem Übernahmeangebot in der Tasche anklopfen. Im Gegensatz zu damals sind heute bereits zahlreiche Bergbauriesen in Serbien aktiv.

