Im vergangenen Jahr haben einige Insider von Johnson & Johnson (JNJ) bedeutende Anteile des Unternehmens verkauft, was zu erhöhter Aufmerksamkeit der Aktionäre geführt hat. Es ist bekannt, dass Transaktionen von Insidern ein beachtenswertes Signal für Marktbeobachter darstellen können, insbesondere wenn eine Vielzahl von Insidern Anteile veräußern. Der verkaufsstärkste Insider war dabei der Executive VP & Chief Human Resources Officer, der Aktien im Wert von 3,4 Millionen US-Dollar zu einem Preis von ungefähr 170 US-Dollar je Aktie abgestoßen hat. Diese Verkäufe erfolgten oberhalb des aktuellen Kurses von 146 US-Dollar, was jedoch keine eindeutige Schlussfolgerung zulässt. Bedenklich könnte erscheinen, dass im letzten Jahr keine neuen Aktienkäufe durch Insider zu beobachten waren. Dennoch besitzen Johnson & Johnson-Insider immerhin 0,08% des Unternehmens, was einem Wert von etwa 265 Millionen US-Dollar entspricht - ein Umstand, der auf ein Interesse der Unternehmensführung an der Wertentwicklung für Aktionäre hinweisen könnte.

Rechtsstreitigkeiten und Marktbewegungen

Neben internen Veräußerungen sehen sich Johnson & Johnson mit weiteren Herausforderungen konfrontiert. Eine Sammelklage wirft dem Unternehmen vor, über Jahre hinweg gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe in seinen Talkprodukten verschwiegen zu haben, was zu einem erhöhten Risiko für Eierstockkrebs führen könnte. Die Klage zielt darauf ab, die Verantwortlichkeit für zukünftige Schadensfälle festzuschreiben und ein medizinisches Überwachungsprogramm für Nutzerinnen von Talkumpuder einzurichten. In der jüngsten Geschlossenheit des Marktes verzeichnete Johnson & Johnson hingegen ein leichtes Minus von 0,21%, womit das Unternehmen hinter der allgemeinen Marktentwicklung zurückblieb. Der nächste Quartalsbericht des Gesundheitsgiganten wird am 17. Juli 2024 erwartet, und die Investoren blicken gespannt auf die zukünftige Entwicklung, vor allem im Hinblick auf die erwarteten Umsätze und Ergebnisse pro Aktie.

(Informationen neu zusammengestellt und paraphrasiert aus den Quellen Simply Wall St und Business Wire, ohne direkte Zitate oder namentliche Nennungen.)

Johnson & Johnson Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...