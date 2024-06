EQS-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Anleihe

publity AG meldet geringe Verzögerung der Zinszahlung für 5,5% Unternehmensanleihe / Auszahlung der Zinsen soll innerhalb der nächsten Tage erfolgen



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER SONSTIGER LÄNDERN BESTIMMT, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. publity AG meldet geringe Verzögerung der Zinszahlung für 5,5% Unternehmensanleihe / Auszahlung der Zinsen soll innerhalb der nächsten Tage erfolgen Frankfurt am Main, 19. Juni 2024 - Die publity AG ("publity", ISIN DE0006972508) informiert, dass sie die zum 19.06.2024 fällig werdenden Zinsen ihrer 5,5% Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254RV3) nicht am 19.06.2024 zahlen wird. Die Anleihebedingungen sehen vor, dass erst der Verzug einer Zinszahlung von mehr als 30 Tagen einen Kündigungsgrund darstellt. Die publity AG wird die säumige Zinszahlung pünktlich in der eingeräumten Frist von 30 Tagen zahlen. Auf Grundlage erheblicher Verzögerungen bei Zahlungseingängen werden die notwendigen liquiden Mittel aktuell im Konzern bereitgestellt und sollen innerhalb der nächsten Tage an die Anleihegläubiger ausgezahlt werden.



Über publity Die publity AG ("publity") ist ein Green Asset Manager mit Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland. Dabei kombiniert publity Erfahrung und Leidenschaft für nachhaltige, ESG-konforme Objekte mit langjähriger Immobilienexpertise aus mehr als 1.100 erfolgreichen Transaktionen. Bei der Entwicklung und Umgestaltung von ESG-konformen Immobilien verfolgt publity einen ganzheitlichen Ansatz, der Umweltaspekte, innovative sowie soziale Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitswelten und ein hohes Maß an Digitalisierung umfasst. Entsprechend wurden die von publity gemanagten Büroimmobilien bereits mehrfach international für ihre hervorragenden ESG-Standards hochkarätig zertifiziert. publity zählt zu den aktivsten Akteuren am deutschen Büroimmobilienmarkt und profitiert dabei auch von einem tragfähigen Netzwerk und der eigenen hochgradigen Digitalisierung von Daten des deutschen Büroimmobilienbestands und einzelner Objekte. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Pressekontakt:



