Silber...: Das unverzichtbare Metall der modernen Welt welches aber in nicht ausreichender Menge zur Verfügung steht!

Silber ist weit mehr als nur ein glänzendes Schmuckstück. In der heutigen Zeit spielt es eine zentrale Rolle in der Technologie und ist ein obendrein begehrtes Anlagevehikel.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

seine einzigartigen Eigenschaften machen Silber zu einem unverzichtbaren Metall in vielen High-Tech-Anwendungen. Dank seiner herausragenden elektrischen und thermischen Leitfähigkeit ist Silber ein wichtiger Bestandteil in zahlreichen elektronischen Geräten. Es findet beispielsweise Verwendung in:

Smartphones und Tablets: Silber wird in Leiterplatten und Kontakten verwendet, um schnelle und zuverlässige Datenübertragungen zu gewährleisten.

Solarzellen: Silberpasten werden in der Photovoltaikindustrie eingesetzt, um Sonnenlicht effizient in elektrische Energie umzuwandeln.

Medizinische Geräte: Aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften wird Silber in Wundauflagen und medizinischen Geräten genutzt, um Infektionen vorzubeugen.

Silber auch als Anlagevehikel mehr als interessant!

Neben seiner industriellen Bedeutung ist Silber auch eine attraktive Anlageoption. Es dient als sicherer Hafen in wirtschaftlich unsicheren Zeiten und bietet eine Möglichkeit zur Diversifikation des Portfolios. Die Nachfrage nach physischem Silber, sei es in Form von Münzen oder Barren, bleibt hoch, da es als wertbeständiges Investment geschätzt wird.

Silber ist also definitiv ein interessantes und sehr wichtiges Metall, das dringend benötigt wird um den technologischen Fortschritt, auch im KI-Bereich nicht zu gefährden. Deshalb ist es wichtig, gute Silberprojekte in die Produktion zu bringen, wie das beispielsweise von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)!

Vizsla Silver mit hochkarätiger TOP-Treffer-Serie mit grandiosen Gehalten von 1.017 g/t Ag und 8,19 g/t Au!

Wo Vizsla Silver (WKN: A3C9S4), da Wahnsinns-Gehalte - genauso so könnte man die neuesten Bohrergebnisse des kanadischen Gold-Silber-Markt-Durchstarters auf dem hochgradigen "Copala'-Ziel inmitten seines mexikanischen Flaggschiffprojekts "Panuco' wohl am treffendsten beschreiben. Denn Top-Treffer gab es auch diesmal wieder in sensationeller Serie.

Ganz vorne dabei sind die titel-gebenden 1.017 g/t Ag (Silber) und 8,19 g/t Au (Gold) (1.503 Silberäquivalent AgÄq), die Bohrloch CS-24-354 über 13 m zutage gefördert hat, inklusive phänomenaler 4.124 g/t Ag und 35,11 g/t Au (6.229 g/t AgÄq) über 1,40 m und 2.540 g/t Ag und 21,30 g/t Au (3.813 g/t AgÄq) über 1,31 m.

Die illustre Riege der rekordverdächtigen Resultate setzt CS-24-344 mit großartigen 1.096 g/t Ag und 5,18 g/t Au (1.363 g/t AgÄq) über 8,70 m wahre Mächtigkeit einschließlich 8.720 g/t Ag und 36,60 g/t Au (10.516 g/t AgÄq) über 0,66 m nahtlos fort.

Dazu gesellen sich erstklassige 1.378 g/t Ag und 22,95 g/t Au (2.872 g/t AgÄq) über 5 m einschließlich 2.115 g/t Ag und 39,10 g/t Au (4.681 g/t AgÄq) über 2,75 m, aus Bohrung CS-24-352.

Quelle: Vizsla Silver

Den Abschluss der bombastischen Bohrergebnisse bildet Bohrloch CS-24-347 mit grandiosen 1.882 g/t Ag und 10,31 g/t Au (2.440 g/t AgÄq) über 6 m inklusive einer hochgradigen Zugabe von 3.859 g/t Ag und 20,51 g/t Au (4.957 g/t AgÄq) über 2,39 m.

Ein großer Schritt Richtung Wirtschaftlichkeit!

Diese Ergebnisse markieren einen entscheidenden Fortschritt hin zur ersten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie des Unternehmens, wie der charismatische Präsident und CEO von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) betonte, als er sagte:

"Die jüngsten Bohrungen haben die herausragende Kontinuität der hochgradigen Silber- und Goldmineralisierung auf "Copala' eindrucksvoll bestätigt", erklärte Konnert. "Nun richten wir unseren Fokus auf die Verringerung der Bohrabstände und die Umwandlung der Mineralisierung in zuverlässigere Ressourcenkategorien. Parallel erweitern wir den hochgradigen Edelmetallkern der Hauptstruktur, um den potenziell abbaubaren Bestand zu vergrößern."

Die Bestätigung der hochgradigen Mineralisierung auf "Copala' hebt das immense Potenzial dieser Lagerstätte hervor. Durch die Reduktion der Bohrabstände will Vizsla Silver die Genauigkeit der Ressourcenschätzungen erhöhen und die wirtschaftliche Abbaubarkeit sicherstellen. Die Erweiterung des Edelmetallkerns soll zudem den gesamten Ressourcenbestand signifikant steigern.

Quelle: Vizsla Silver

Konnert betonte auch die Bedeutung dieser Schritte für die Risikominimierung. Damit, so der CEO, schaffe man eine solide Basis für eine weitere Risikominimierung im laufenden Jahr und steuere konzentriert auf die Erstellung einer ersten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie zu, die gegen Anfang des dritten Quartals 2024 fertiggestellt sein sollte.

Ausgliederung von Vizsla Royalties schafft weitere Werte für Aktionäre!

Mit der Erinnerung an die geplante Ausgliederung von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4), die auf einer Sonderversammlung am 17. Juni beschlossen wurde, schafft Vizsla Silver nochmals Aufmerksamkeit für einen 1A-Deal, den bereits Anfang Juni die beiden renommierten Proxy-Beratungsfirmen Institutional Shareholder Services Inc. und Glass Lewis & Co. den Aktionären von Vizsla Silver wärmstens empfohlen hatten - vor allem mit Blick auf die Möglichkeiten, die daraus in Sachen Erschließung des gesamten hochgradigen "Panuco'-Distrikts entstehen.

Das versendete Management-Informationsrundschreiben erinnert nochmals daran, was für Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) seine Aktionäre bei dieser Transaktion alles drin ist. So werden die Besitzer von Vizsla-Silver-Stammaktien berechtigt sein, für jede am Stichtag (voraussichtlich der 21. Juni 2024) gehaltene Stammaktie ein Drittel einer Stammaktie von Vizsla Royalties Corp. ebenso wie ein Drittel eines entsprechenden Stammaktien-Kaufwarrants zu erhalten. Mit jedem vollständigen Warrant wiederum können sich die Aktionäre dann eine Vizsla Royalties-Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,05 CAD pro Aktie sichern und damit von jener Wachstumsdynamik profitieren, die perspektivisch in der weiteren Erschließung des gesamten "Panuco'-Distrikts liegt.

Das 7.189,5 Hektar große, neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt ist ja bekanntlich DIE wertvollste Perle in Vizsla Silvers (WKN: A3C9S4) Pracht-Portfolio. Mit einer Gesamtausdehnung der Adern von über 86 km, mit 35 km unterirdischer Minen und auch mit Straßen, Strom und Genehmigungen ausgestattet, strotzt das ehemals produzierende Gebiet förmlich vor potenzieller Produktionspower. Das hat nicht zuletzt auch die Anfang Januar 2024 aktualisierte Mineralressourcenschätzung einer "angezeigten In-situ'-Mineralressource von 155,8 Moz AgÄq und einer "abgeleiteten In-situ'-Ressource von 169,6 Moz AgÄq fett unterstrichen.

Nach dem Arrangement ist vor weiterem Wachstum!

Sobald der Deal auf der Sonderversammlung angenommen wird, stehen die nächsten Meilensteine praktisch schon vor der Tür. Geplant ist zunächst, dass ein ausstehendes Darlehen von Vizsla Silver (WKN: A3C9S4)in Vizsla-Royalties-Aktien umgewandelt wird. Weitere Post-Closing-Schritte werden darin bestehen, dass Vizsla Silver ein Darlehen in Höhe von 3,5 Mio. CAD an Vizsla Royalties geben und dass Vizsla Royalties sein Rückkaufsrecht für eine zugrunde liegende Lizenzgebühr auf dem "Panuco'-Projekt ausüben wird. Daraus ergibt sich dann für Vizsla Royalties eine Nettoschmelzgebühr von 2 % auf das gesamte prosperierende "Panuco'-Projekt.

Schließlich sieht das Arrangement noch vor, dass, sofern Vizsla Silver im Zuge seiner cleveren strategischen Konsolidierungsstrategie künftig einen "Claim' erwerben sollte, der sich innerhalb einer Zwei-Kilometer-Grenze um das "Panuco'-Projekt herum befindet, es Vizsla Royalties dafür eine Netto-Schmelzgewinn-Lizenzgebühr anbieten muss.

Nach Abschluss des Deals wird Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) voraussichtlich etwa 49 % an Vizsla Royalties halten, während die Aktionäre von Vizsla Silver die restlichen Anteile besitzen werden.

Michael Konnert, Präsident und CEO von Vizsla Silver, ordnete den Deal abschließend mit besonderem Fokus auf den daraus entstehenden Mehrwert für seine Aktionäre ein:

"Die Ausgliederung der Lizenzgebühr an Vizsla Royalties als eigenes Unternehmen schafft die Möglichkeit, den Fokus auf die Erschließung des gesamten "Panuco'-Distrikts zu richten und damit auch darauf, in noch größerem Maße von dessen herausragendem Potenzial zu profitieren. Das gilt umso mehr, als wir für dieses Jahr Ressourcen- und Explorationsbohrungen von 90.000 m budgetiert haben, um die bisher bekannte Mineralressource aufzuwerten und nicht zuletzt auch, um sie signifikant zu erweitern und parallel dazu weitere hochgradige Ziele zu definieren. Mit dem "Spin-Out' werden wir diese enorme Wachstumsdynamik weiter befeuern, woran unsere Aktionäre in besonderem Maße partizipieren werden."

Fazit:

Diese Fortschritte positionieren Vizsla Silver (WKN: A3C9S4) als einen vielversprechenden Akteur im Edelmetallsektor. Die bevorstehende Wirtschaftlichkeitsstudie könnte den Weg für umfangreiche Investitionen und Partnerschaften ebnen. Investoren und Branchenbeobachter sollten Vizsla Silver genau im Auge behalten, denn das Unternehmen ist auf dem besten Weg, ein bedeutendes Edelmetallprojekt in Mexiko zu realisieren.

Denn wie Sie bereits wissen: Ob in der Elektronik, der Energieerzeugung oder als wertvolles Anlagegut - Silber spielt eine entscheidende Rolle in der modernen Welt. Seine vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und stabilen Wert machen es zu einem unverzichtbaren Rohstoff und einer attraktiven Investition. Vor allem vor dem Hintergrund eines riesigen Defizits, in dem sich das begehrte Metall bereits befindet.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Vizsla Silver, eigener Research und Berechnungen, Intro-Bild: stock.adobe.com

