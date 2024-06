Apple hat die bevorstehende Eröffnung seiner ersten Einzelhandelsfiliale in Malaysia, Apple The Exchange TRX, vorgestellt, die ein umfassendes Sortiment an Produkten und Dienstleistungen einschließlich innovativer Geräte wie iPhone 15 und neuester iPad-Modelle offerieren wird. Auf drei Stockwerken verteilt, bereichert die Filiale in Kuala Lumpurs neuem Geschäftsbezirk TRX den lokalen Markt. Ab dem 22. Juni werden über 160 Mitarbeitende bereitstehen, um den Kunden bei ihrer Produktauswahl zu helfen und umfassende Unterstützung zu bieten. Parallel dazu wurden für den kreativen Austausch "Today at Apple"-Sessions angesetzt, bei denen lokale Kreative zum Mitmachen einladen und den Besuchern die vielfältige Nutzung ihrer Apple-Geräte näherbringen. Der Shop, der einen Park im Einkaufszentrum durch seine Bauweise einbindet, wird zudem komplett [...]

