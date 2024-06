© Foto: Nel Asa Newsroom



Die Aktie der Nel-Abspaltung Cavendish Hydrogen hatte ein verhaltenes Debüt. Jetzt zünden die Titel den Kursturbo. Innerhalb der letzten fünf Tage hat sich der Wert der Aktie nahezu verdoppelt. Was kann das Spin-off?Bei ihrem Börsendebüt an der Euronext Oslo fielen die Aktien des Wasserstoffausrüsters Cavendish Hydrogen am Mittwoch um 14 Prozent. Cavendish Hydrogen, das aus der Betankungsabteilung des norwegischen Wasserstoffunternehmens Nel hervorgegangen ist, startete mit einem Aktienkurs von 29 Kronen und erreichte einen Marktwert von 1,1 Milliarden Kronen. In dieser Woche sieht es allerdings besser aus. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat sich mit drei Prozent an Cavendish …