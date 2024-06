wO Börsenlounge: Cavendish | Adidas | Evotec & Short-Squeeze bei Super Micro Computer im Anflug?

Im Mai war Super Micro Computer unter den Top 20 der meistgeshortesten Aktien im S&P 500. Jetzt hat Elon Musk verkündet das SMCI mit an der "KI-Fabrik" für xAI arbeitet. Bekommen die Shorties kalte Füße?Die Welt braucht Rechenzentren, um den ungeheuren Durst nach KI zu stillen. Jetzt baut Elon Musk eins für seinen Chatbot Grok. Mit dabei die übliche Prominenz: Nvidia, Dell und Super Micro Computer (SMCI). Alle drei Aktien legen heute wieder zu. Der Kurs von SMCI kratzt schon wieder an der Marke von 1.000 Dollar. Die Shorties dürften schon fleißig verkaufen. Aber nicht nur die Aktien von Nvidia & Co. laufen wie am Schnürchen nach oben, auch der Kurs von Rolls-Royce scheint kein Halten zu …

