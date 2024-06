Alibaba Group Holding Ltd. stellt sich wachsenden Herausforderungen und Unsicherheiten entgegen, während das Unternehmen sowohl auf dem internationalen Markt als auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) bedeutende Fortschritte macht. Innerhalb des letzten Jahres hat sich die Alibaba-Aktie im Vergleich zur allgemeinen Industrie für Internet-Kommerz unterdurchschnittlich entwickelt, mit einem Rückgang von 3,9% gegenüber einem Anstieg von 15,0%. Dennoch zeigen Firmenberichte, dass Alibaba von einer starken Nachfrage im internationalen Einzelhandel sowie von Zuwächsen in verschiedenen Servicebereichen, darunter Logistikdienste und lokale Verbraucherdienste, treibt wird. Besonders hervorzuheben sind das Engagement in Lazada, AliExpress und Trendyol, welche das internationale Geschäft weiterhin unterstützen. Die Expansion in Asien, unterstrichen durch den Kauf des Vermögensgeschäfts von Citigroup in China, [...]

