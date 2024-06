Honeywell hat seine Unternehmensstrategie um eine bedeutende Akquisition erweitert, die CAES Systems Holdings LLC für etwa 1,9 Milliarden US-Dollar einverleibt. Dieser Schritt soll vor allem die Verteidigungstechnologien des Unternehmens in den Bereichen Land, See, Luft und Weltraum verstärken und ist Teil der Fokussierung auf drei globale Megatrends: Automatisierung, die Zukunft der Luftfahrt und Energiewende. Vimal Kapur, seit Juni 2023 entscheidender Führungskopf des Unternehmens, sieht in der Akquisition eine strategische Ergänzung zu Honeywells bereits bestehenden Programmen auf bedeutenden Verteidigungsplattformen. Zusätzlich wird Honeywells Position in sensiblen Bereichen wie der RF-, Radar- und Sensortechnologie gefestigt und ausgeweitet. Diese Integration unterstreicht die große Bedeutung von diversifiziertem Fachwissen und spezialisierten Fähigkeiten, um die vorhandenen Angebote skalieren und Innovationen auf zahlreichen militärischen Plattformen vorantreiben zu können.

Neue Lösungen im Bereich Energiemanagement

In einem weiteren Schritt zur Anpassung an die genannten Megatrends stellt Honeywell seine wegweisende Lösung "Connected Power" vor, welche die Überwachung, Verwaltung und Automatisierung des Stromverbrauchs auf Geräteebene ermöglicht. Mit dieser Innovation können Gebäudemanager in ganz Nordamerika den Energieverbrauch bis hinab zum einzelnen Steckdosenplatz steuern und somit den Energieeinsatz optimieren und Verschwendung sichtbar machen. Die Akquisition von CAES trägt ebenfalls dazu bei, Honeywells Aerospace-Segment technisch weiter auszubauen - eine Schlüsselkomponente für die künftige Entwicklung im Sektor Energieeffizienz und nachhaltiges Wirtschaften. Mit der Übernahme kommen auch 2.200 hochqualifizierte Mitarbeiter hinzu, die die Wachstumsbestrebungen im Bereich Raumfahrt vorantreiben werden.

Honeywell Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...