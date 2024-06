Im hart umkämpften Markt der US-amerikanischen Baumarktketten zeichnet sich The Home Depot durch ein robustes Wachstum und eine signifikante Marktdominanz aus. Während die Konkurrenz zwischen den Größen Home Depot und Lowe's auf Hochtouren läuft, konnte Home Depot seine Führungsposition mit über $152 Milliarden Jahresumsatz im Jahr 2023 stärken und besticht durch eine stabile Dividendenpolitik und solides Wachstumspotenzial. Diese beeindruckende Leistung wird durch eine expansive Geschäftsstrategie untermauert, welche die Kundenbasis sowohl im professionellen Sektor als auch im Bereich "Do-It-Yourself" erweitert, flankiert von digitalen Innovationen. Die interaktive Einzelhandelsstrategie und die technische Infrastruktur fördern den Zuwachs bei Online-Verkäufen und erhöhen somit den Kundenverkehr auf ihren Plattformen.

Akquisition stärkt Marktstellung

Die Übernahme der auf Wohnspezialmärkte ausgerichteten Distributionssparte von SRS Distribution stärkt Home Depot's Position in der Branche weiter. Mit einem Kaufpreis von 18,25 Milliarden US-Dollar erweitert die Akquisition das Adressmarkt-Volumen des Unternehmens um circa 50 Milliarden US-Dollar. Mit mehr als 760 Standorten in 47 US-Staaten bietet SRS Distribution eine Vielzahl von lokalen Marken an und betont die Spezialisierung auf berufsgruppenspezifische Bedürfnisse wie die von Landschaftsgärtnern, Dachdeckern und Poolunternehmern. Die Fusion dient dabei nicht nur der Stärkung des Wachstums im Bereich der professionellen Heimkunden, sondern ermöglicht es Home Depot auch, in einer Vielzahl von Sektoren als dominanter Spezialhandelsvertrieb zu fungieren.

