Autodesk, Inc. (NASDAQ:ADSK), ein international führendes Unternehmen in der Design- und Baubranche, gab kürzlich bekannt, dass seine jährliche Hauptversammlung der Aktionäre, wie zuvor veröffentlicht, am Dienstag, den 16. Juli 2024, um 15:00 Uhr Pazifikzeit, abgehalten werden wird. Die Versammlung wird ausschließlich online in Form einer live Audioübertragung stattfinden. Der Entwurf der Tagesordnung liegt endgültig juristisch bestätigt von der Börsenaufsicht SEC vor und unterstreicht das fortwährende Bestreben des Unternehmens, nachhaltig Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Ermutigt durch die jüngste gerichtliche Entscheidung, die es abgelehnt hat, ein beschleunigtes Verfahren in Bezug auf eine Klage zu eröffnen, welche die Versammlung möglicherweise hätte verzögern können, betont [...]

Hier weiterlesen