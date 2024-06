Investoren, die auf regelmäßige Einnahmen aus ihrem Investmentportfolio abzielen, finden in dividendenstarken Aktien oft ein lukratives Feld. Besonders die Aktie von Verizon Communications, einem der größten Telekommunikationsunternehmen in den Vereinigten Staaten, erfreut sich aufgrund ihrer konstanten und großzügigen Ausschüttungen großer Beliebtheit. Bei einer jährlichen Dividendenrate von 2,66 US-Dollar je Aktie, was bei den aktuellen Kursen einer beeindruckenden Rendite von 6,64% entspricht, würden Aktionäre also 0,665 US-Dollar je Aktie pro Quartal erhalten. Um monatlich durchschnittlich 100 US-Dollar zu erwirtschaften, müsste man 452 Verizon-Aktien besitzen, was eine jährliche Dividendensumme von 1.202,32 US-Dollar bedeuten würde; das entspricht etwa 100,19 US-Dollar pro Monat. Für den Kauf dieser Aktienanzahl müsste ein Investor bei einem aktuellen Kurs von circa [...]

