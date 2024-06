HOUSTON - Die Zukunft der geplanten 53 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Hess Corp durch Chevron hängt weiterhin in der Schwebe, da das Schiedsgericht nach drei Monaten immer noch nicht vollständig besetzt ist, was eine Entscheidung verzögert, ob ein weiteres großes Unternehmen ein Vorkaufsrecht für Hess' Operationen in Guyana beanspruchen kann. Diese Unsicherheit belastet die Aktien von Chevron, die seit Bekanntgabe des Deals um 7,8% gefallen sind. Trotz Zustimmung der Hess-Aktionäre mit knapper Mehrheit und ausständiger Prüfung durch die US-Wettbewerbsbehörde, könnte die Verzögerung der Schiedsrichterernennung eine Entscheidung hinauszögern, die eigentlich für dieses Jahr erwartet wurde. Es wird spekuliert, dass unterschiedliche Bewertungen der Guyana-Vermögenswerte eine Rolle spielen könnten, sollten sie den Wert übersteigen, den Chevron für Hess Corp geboten hat, doch die genauen Bewertungen wurden nicht offengelegt.

Langwieriger Prozess

Das Schiedsgerichtsverfahren, an dessen Ende über die Gültigkeit der Ansprüche des Hauptaktionärs mit 45%, bezüglich einer Vorkaufsrechtregelung aus dem Betriebsabkommen des Guyana-Ölkonsortiums entschieden werden soll, könnte bis Ende 2024 oder sogar bis ins Jahr 2025 andauern. Hess strebt an, den Fall bis zum dritten Quartal zu verhandeln und die Schiedsgerichtsentscheidung bis Jahresende abzuschließen. Chevron plant, durch die Akquisition einen 30%-igen Anteil an einem Konsortium zu erwerben, das in Guyana bisher mindestens 11 Milliarden Barrel Öl entdeckt hat und eine Tagesproduktion von 1,3 Millionen Barrel bis 2027 anstrebt. Derweil hat Chevron mit Venezuelas staatlichem Ölkonzern PDVSA eine Verlängerung für das Petropiar Joint Venture beantragt, was die Bedeutung langfristiger Planungen und geopolitischer Überlegungen im Energiesektor unterstreicht.

