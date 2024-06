Die Aixtron-Aktie erlebte in den vergangenen Tagen weiterhin eine Talfahrt und steht aktuell bei 18,61 €, was einem Rückgang von 2,38% gegenüber der letzten Woche entspricht. Der MDAX-Wert verzeichnete seit Mitte Dezember einen starken Bärenmarkt und hat mehr als 50 Prozent seines Werts eingebüßt. Seit Jahresbeginn sieht es für das Papier nicht besser aus, es gehört mit fast 50 Prozent Verlust zu den schlechtesten Performern im MDAX. Der Chipanlagenbauer prognostizierte ein schwächeres Wachstum für 2024, was durch den rückläufigen Auftragseingang im ersten Quartal härter ins Gewicht fällt, trotz eines starken Anstiegs bei Umsatz und Gewinn. Charttechnisch bietet der Kurs mit dem Fall unter die 20-Euro-Marke weitere Sorgen, wobei selbst das 78,6%-Fibonacci-Retracement keinen Halt geboten hat.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der düsteren Kursentwicklung sehen Marktbeobachter Potenzial für die Aktie. Ein bekanntes Research-Haus senkte das Kursziel zwar von 50 auf 40 Euro, stuft die Aktie aber weiterhin auf "Buy" ein. Ein anderes Unternehmen sieht ein Potential von circa 50 Prozent, auch wenn ihre Kaufempfehlung geringfügig von 29,50 Euro auf 29 Euro korrigiert wurde. Chartanalytisch fehlt eine Bodenbildung, was keine klare Kaufempfehlung zulässt. Dennoch kann der überverkaufte Zustand der Aktie in Kombination mit der Bereinigung der Marktverhältnisse eine nachfolgende Stabilisierung andeuten.

