Die Aktie der Bayer AG befindet sich weiterhin im freien Fall und notierte am Mittwoch bei einem Preis von 25,91 €, was einem Rückgang von 0,38% in der letzten Woche entspricht. Analysten stellen fest, dass der DAX-Titel sein 19-Jahrestief durchbrochen hat, was den Abwärtstrend des Pharma- und Chemiekonzerns fortsetzen könnte. Trotz der historisch niedrigen Kursstände mangelt es an positiven Signalen für eine Trendwende. Es fehlt sowohl an einem Befreiungsschlag des Leverkusener Unternehmens als auch an einem Anzeichen für zukünftige Unternehmenserfolge. Besonders schwer wiegen die auslaufenden Patente wichtiger Blockbuster-Medikamente und die andauernde Unsicherheit durch Glyphosat-Klagen in den USA. Mit Blick auf die Dividendenkürzung ist die Bayer-Aktie zudem für renditeorientierte Anleger weniger attraktiv geworden, während der Konkurrenzdruck durch internationale Wettbewerber anhält. Somit ist eine Investition nach der fundamentalen Lage schwierig.

Charttechnik signalisiert Vorsicht

Trotz niedriger Werte ist es notwendig, die aktuelle Marktsituation besonnen zu betrachten und zu beachten, dass die Unternehmen wie BlackRock und Vanguard zwar involviert sind, jedoch die charttechnische Analyse Alarm schlägt. Die Bayer AG zählt mittlerweile zu den eher untergeordneten Werten im DAX und hinkt auch auf internationaler Ebene hinterher. Von den Experten kommt lediglich die Empfehlung "Halten", was aufgrund des Mehrjahrestiefs als alarmierend betrachtet wird. Auch unter Berücksichtigung wichtiger technischer Indikatoren wie dem Parabolic SAR und dem MACD zeigt sich ein überwiegend bärisches Bild. Insgesamt rät die Gesamtauswertung derzeit davon ab, in die Bayer-Aktie zu investieren, bis sich ein klareres und insgesamt positives Bild ergibt. Interessierte Anleger sollten vorerst geduldig bleiben und die Entwicklung genau beobachten.

