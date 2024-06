In einem hart umkämpften Markt behauptet sich Advanced Micro Devices (kurz AMD) gegenüber der Konkurrenz im High-Stakes Spiel der künstlichen Intelligenz (KI). Mit starken Verkaufszahlen bei KI-Chips für Rechenzentren hat das Unternehmen seinen Wert erheblich gesteigert. Gleichzeitig konzentriert sich AMD nicht nur auf Datenzentren, sondern auch auf den wachsenden Markt KI-fähiger Personal Computer. Analysten heben hervor, dass ein erheblicher Anteil der bis 2027 versandten PCs KI-Funktionen beinhalten wird, was den Technologielandschaft bedeutend verändern könnte. AMD hat bereits den Ryzen AI 300 Serienprozessor mit NPU für KI-PCs der nächsten Generation sowohl für Laptops als auch für Desktops eingeführt und nimmt die Entwicklung im Bereich KI als bedeutendsten Wendepunkt in der PC-Industrie [...]

