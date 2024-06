Verizon Communications Inc. hat kürzlich eine umfassende Smartphone-Managementlösung eingeführt, die speziell auf Organisationen zugeschnitten ist, die häufig außerhalb eines traditionellen Büroumfelds agieren. Diese ganzheitliche Lösung umfasst das gesamte Gerätemanagement, von der Lieferung über die Einrichtung bis hin zu Reparatur und Ersatz. Dank der integrierten Verizon MDM (Mobile Device Management) können IT-Administratoren Mobilgeräte effizient verwalten, verfoligen und kontrollieren. Zusätzlich zur optionalen Versicherung gegen Verlust, Diebstahl und Schäden, die standort- und lagerabhängige, unbegrenzte Reparaturen von gesprungenen Bildschirmen vorsieht, bietet der Service alle 24 Monate eine Upgrade-Option für jedes Gerät.

Unterstützt von Verizons ultraschnellem und zuverlässigem 5G-Netzwerk, umfasst der Dienst rund um die Uhr Hilfe, um Probleme umgehend zu beheben, Geräteausfallzeiten zu minimieren und die Mitarbeiterproduktivität zu erhöhen. Diese flexible Lösung wird monatlich angeboten und ermöglicht es Unternehmen, Geräte bei Bedarf ohne langfristige Verpflichtungen hinzuzufügen oder zu entfernen. Die jüngste Marktentwicklung hin zu vom Arbeitgeber bereitgestellten Geräten erhöht die Sicherheit und vereinfacht IT-Aufgaben, jedoch stellt die Bereitstellung und Wartung einer Smartphone-Flotte erhebliche finanzielle Anforderungen.

Perspektiven für Investoren

Diese Lösung entspannt den Druck auf IT-Teams und vermeidet beträchtliche anfängliche Kapitalinvestitionen, was Unternehmen ermöglicht, sich auf strategische Prioritäten zu konzentrieren. Besonders für mittlere Unternehmen könnte dies wegweisend sein, da es ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Operationen problemlos gemäß der Nachfrage zu skalieren. Im vergangenen Jahr konnte Verizon einen Aktienzuwachs von 12,3% verbuchen - ein signifikanter Wert zogen, angesichts von 20% Branchenwachstum. Mit einer umfassenden 5G-Mobilitätsdienstleistung, die verschiedenste Industrien betrifft, positioniert sich Verizon weiterhin as an der Spitze des technologischen Fortschritts.

