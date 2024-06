Comcast Corporation, der weltweit agierende Medien- und Technologiekonzern, hat eine wegweisende Vereinbarung mit der Raumfahrtfirma Starlink bekannt gegeben. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das Managed Connectivity-Angebot von Comcast Business zu erweitern und Kunden, vor allem in traditionell unterversorgten Gebieten, mit Highspeed-Internet zu versorgen. Durch die Einbindung von Starlinks fortschrittlicher Satellitentechnologie in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) in sein Serviceangebot adressiert Comcast aktuelle Konnektivitätsprobleme. Diese strategische Allianz markiert Comcast Business als ersten großen Netzwerkanbieter, der eine derartige Satellitentechnologie in sein Portfolio aufnimmt, was die Reichweite erheblich erweitert und die betriebliche Netzwerkredundanz verbessert.

LGBTQ+ Community im Mittelpunkt

Parallel dazu unterstreicht Comcast sein kontinuierliches Engagement für gesellschaftliche Vielfalt. Im Rahmen des Pride Month bietet Xfinity eine ganze Palette von LGBTQ+-Freundlichen Film- und TV-Inhalten. Darüber hinaus setzt sich Comcast NBCUniversal für digitale Gerechtigkeit ein und unterstützt voller Stolz Organisationen, die sich für die Stärkung von LGBTQ+ Gemeinschaften einsetzen. Mitarbeiter feiern diesen gemeinnützigen Geist des Unternehmens mit dem zweiten nationalen Pride Summit und zahlreichen Paradebeteiligungen. Mit diesen Initiativen fördert Comcast nicht nur digitalen Zugang, sondern auch die Sichtbarkeit und Anerkennung der vielfältigen LGBTQ+ Gemeinschaften.

