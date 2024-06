Trotz Update bleibt die Skepsis: Nach einem starken Anstieg verzeichnet die Aktie von Nike zum Ende der Woche hin Verluste. Der Aktienmarkt hat generell einen neuen Höhepunkt erreicht, zeigt aber Anzeichen einer Atempause. Die Börsenindizes Nasdaq und S&P 500 verzeichneten zuerst neue Bestwerte, wobei letzterer zum ersten Mal die Marke von 5.500 Punkten überschritt. Im Tagesverlauf wandelte sich das Bild jedoch, und beide Indizes mussten Verluste hinnehmen. Dieser Einschnitt - eine Korrektur der überhitzten Situation nach dem rasanten Anstieg - könnte eine gesündere Entwicklung für den aktienmarkt neben. Trotz dieser Korrektur signalisiert der grundsätzlich positive Ausblick, der durch starke Unternehmensgewinne und mögliche Zinssenkungen seitens der Fed beflügelt wird, eine weiterhin optimistische Grundstimmung unter den Anlegern.

Fokus auf Nike und bevorstehende Quartalsergebnisse

Die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalsergebnisse von Nike zieht die Aufmerksamkeit auf sich, doch lässt der feststehende Markt das Potenzial deutlicher Verbesserungen in den Hintergrund treten. Analysten sind besorgt über anhaltende Herausforderungen im Segment der Laufschuhe und neuen Wettbewerbern, die Marktanteile streitig machen. Wall Street-Analysten haben gemischte Erwartungen bezüglich des Ausblicks auf das Geschäftsjahr verlauten lassen. Einige haben ihr Preisziel für Nike gesenkt, in Erwartung eines abschwächenden Wachstums und Konkurrenzdrucks in wichtigen Märkten. Andererseits hebt ein Analyst das Perform zur Outperform hervor, mit einem erhöhten Preisziel, was auf eine Erholung in der mittel- und langfristigen Perspektive hinweist. Die Aktie kämpft jedoch weiterhin um Position in einem herausfordernden Verkaufsumfeld und könnte, ungeachtet der kurzfristigen Bewertungsanpassungen, Raum für Verbesserungen bieten.

