Die Coca-Cola Company (NYSE:KO) festigt seine Position als leistungsstarke Anlegewahl durch beeindruckende Eigenkapitalrenditen (ROE). Mit einer ROE von beachtlichen 39% - Also 0,39 USD Gewinn je 1 USD Aktienkapital - demonstriert Coca-Cola eine bemerkenswerte Fähigkeit, das Kapital ihrer Aktionäre effektiv zu reinvestieren und übertrifft damit den Durchschnitt der Getränkeindustrie von 19%. Gleichzeitig zeigt sich die Dividendenentwicklung als dynamischer Wachstumstreiber des Unternehmens. In den letzten 20 Jahren yerzeichnete Coca-Cola eine Steigerung der vierteljährlichen Dividendenausschüttung um beachtliche 288%. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von satten 7,01%, was eine anhaltende Verpflichtung für langfristige Aktionärsrenditen darstellt.

Früchte des Erfolgs und Einsatz für Nachhaltigkeit

Neben finanziellen Erfolgen betont Coca-Cola auch seine soziale und ökologische Verantwortung. Das Unternehmen setzt auf Nachhaltigkeit, indem es 100% wiederverwertete Polyethylenterephthalat (rPET) Flaschen einführt, um den Kunststoffkreislauf zu schließen und die Qualität des Recyclings insgesamt zu erhöhen. Dieser Schritt ist Teil der "World Without Waste"-Initiative und unterstreicht das Ziel von Coca-Cola, bis 2030 alle seine Verpackungen recyclebar zu machen und ein Flasche oder Dose für jede verkaufte zu sammeln und zu recyceln. Die Begeisterung für die Marke wächst weiterhin stark - beispielsweise zeigt eine Kooperation mit The Fresh Market eine gemeinsame Verlosungsaktion, die den Kunden eine lebenslange Versorgung mit Pizza und Coca-Cola verspricht, was Sinnesfreuden und Markentreue gleichermaßen stärken dürfte.

