DexCom, der Pionier in der Glukoseüberwachungstechnologie, ermöglicht im Verbund mit dem Omnipod® 5 Automated Insulin Delivery (AID) System jetzt auch in den Niederlanden einen Innovationssprung im Diabetesmanagement von Typ-1-Diabetikern. Durch die nahtlose Integration des Dexcom G6 Continuous Glucose Monitoring (CGM) Systems bietet diese Kombination, die erste schlauchlose Hybrid Closed-Loop-Lösung (HCL) des Landes, vor allem Kindern mit Diabetes neue Freiheiten im Alltag. Studien haben gezeigt, dass das System die Zeit in einem optimalen Glukosebereich erhöhen und sowohl den HbA1c-Wert als auch Hypoglykämie-Episoden reduzieren kann. Besonders hervorzuheben ist dabei die Dexcom "Follow"-App, welche Echtzeit-Glukosedaten mit bis zu zehn Followern teilt, den Eltern somit zusätzliche Sicherheit bietet und die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern könnte. Erstattungsfähig ist der Dexcom G6 in den Niederlanden für Kinder, schwangere Frauen, solche mit Kinderwunsch und Typ-1-Diabetiker mit nicht wahrnehmbarer Hypoglykämie.

Markteinfluss und Netzanbindung

Diese wegweisende technologische Entwicklung verbindet sich mit einer starken Marktpräsenz. DexCom verzeichnet ein kontinuierliches organisches Umsatzwachstum und bereitet gemeinsam mit dem Omnipod® 5 die Einführung von Stelo, einem rezeptfreien CGM-Produkt, für den sommerlichen Marktstart vor. In Anbetracht eines geschätzten Eigenkapitals von $46,18 Milliarden setzt DexCom weiterhin auf die Verbreitung und Integration digital vernetzter Diabetes-Managementsysteme, wodurch eine verstärkte Durchdringung und Adoption im Gesundheitssektor und über digitale Gesundheitsanwendungen angestrebt wird. Mit der Fusion innovativer CGM-Systeme in unterschiedliche Alltagsgeräte, wie beispielsweise Garmin- und Apple-Produkte, unterstreicht DexCom seinen Anspruch als Marktführer in der integrierten Diabetesversorgung.

