Aktien Wochenrückblick - eine Woche mit Kursschwäche, leichten Erholungsversuchen und am Ende der Woche zum Abschluss wieder ein schwacher Tag in Frankfurt. Und der Verfallstag steigerte die Nervosität noch. Dazu aufsehenerregende und "kurszertrümmernde" Prognosereduktionen bei Carl Zeiss Meditec und SMA Solar, begleitet von Schwächen bei anderen deutschen Tech-Werten, wie Aixtron und Infineon. Am Ende der Woche weitere Probleme bei Varta. Nach neuen Tiefs diese Woche halfen am End ebei Evotec "diffuse" Übernahmegerüchte, um das Allerschlimmste zu verhindern. Keiner weiss, wie lange das trägt. ...

