SAN JOSE, Kalifornien - Das digitale Zahlungssystemunternehmen PayPal Holdings hat kürzlich eine Strategieänderung im Hinblick auf seine technologische Führung bekannt gegeben. Ein erfahrener Technologe, bisher bei einem großen Einzelhandelsunternehmen tätig, wurde als neuer Chief Technology Officer (CTO), mit Wirkung zum 24. Juni, designiert. Zu seinen vordringlichen Aufgaben gehört die Förderung technologischer Fortschritte im gesamten Ökosystem des Unternehmens, darunter fallen Bereiche wie Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Sicherheit und Produktentwicklung.

Der neue CTO blickt auf eine beachtliche Karriere zurück, in welcher er unter anderem Führungspositionen bei einem der weltweit größten Einzelhandelskonzerne und bei Technologieunternehmen innehatte. Sein Werdegang umfasst auch bedeutende Stationen in der Werbetechnologie-Sparte sowie in verschiedenen Technik- und Produktpositionen bei [...]

