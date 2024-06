Nvidia, der dominierende Anbieter von KI-Chips, verzeichnete kürzlich bedeutende Aktienverkäufe durch Unternehmensinsider, was bei Anlegern und Marktbeobachtern für Aufmerksamkeit sorgte. Binnen weniger Tage stießen der Präsident und CEO sowie andere hochrangige Führungskräfte des Unternehmens Aktien in Millionenhöhe ab. Diese Verkäufe wurden durch vorab festgelegte Handelspläne ermöglicht, wodurch Anschuldigungen wegen Insiderhandels vermieden werden sollen. Der CEO trennte sich von Anteilen in einer Gesamthöhe von über 31 Millionen Dollar, während die Finanzchefin Aktien im Wert von mehr als 12 Millionen Dollar verkaufte. Ebenso nahm auch ein wichtiger Rechnungsführer signifikante Aktienverkäufe vor. Solche Insidergeschäfte werden in der Regel aufmerksam beobachtet, da sie Hinweise auf das Vertrauen der Führungskräfte [...]

Hier weiterlesen