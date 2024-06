Die Aktie der Kryptowährungsbörse Coinbase erlebt aktuell eine signifikante Verkaufswelle, was sich in einem Sturz des Bitcoin-Preises unter die Marke von 65.000 US-Dollar widerspiegelt. Über 140 Millionen Dollar wurden in diesem Zusammenhang liquidiert. Analysten deuten die Preisbewegungen als Anzeichen dafür, dass Bitcoin Schwierigkeiten hat, bedeutende Unterstützungsniveaus zu halten, was durch den Bruch der 50 EMA und die Annäherung an die 100 EMA im Tageschart bekräftigt wird. Eine verschärfte Abwärtsdynamik ist ebenso durch einen negativen RSI angedeutet.

Die Plattform Coinbase, insbesondere die Differenz zwischen dem Bitcoin-Preis auf Coinbase Pro und anderen Börsen, der sogenannte Coinbase Premium Gap, wird als ein wesentlicher Treiber der Verkaufsbewegungen gesehen. Diese Differenz weist stark negative Werte auf, was darauf schließen lässt, dass derzeit insbesondere durch institutionelle Anleger Verkaufsaufträge ausgeführt werden. Zusätzlich sorgt eine Phase der Kapitulation von Minern für Verkaufsdruck, wobeilsich vor allem schwächere Miner gezwungen sehen, ihre Bestände zu veräußern, um Betriebskosten zu decken. Dies bestätigt die von Willy Woo durchgeführte Analyse des Bitcoin Hash Ribbons, die Stressphasen sowie Erholungsphasen der Miner kennzeichnet.

Politische und unternehmensinterne Entwicklungen

Neben dem Marktgeschehen sind auch innerbetriebliche und politische Entwicklungen von Interesse. So sorgte beispielsweise die Bekanntgabe des Verkaufs von Unternehmensanteilen durch die Finanzchefin von Coinbase für Aufsehen, wobeirecherchiert wurde, dass sie immer noch einen erheblichen Anteil am Unternehmen besitzt. Gleichzeitig beweist das anhaltende Vertrauen der Aktionäre in die Unternehmensführung die Stabilität der Organisation. Dies wird unter anderem durch die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder während der jährlichen Hauptversammlung untermauert.

Des Weiteren unternimmt Coinbase bedeutende Schritte im politischen Bereich. So hat Coinbase eine bedeutende Spende an einen politischen Aktionsausschuss geleistet und zielt damit auf die politische Unterstützung für kryptofreundliche Regularien. In der Zwischenzeit stellen politische Entwicklungen und Entscheidungen, wie die Unterstützungsdeklaration für die Kryptobranche durch den ehemaligen Präsidenten und die Bemühungen um eine Anpassung bestehender gesetzlicher Rahmenbedingungen, entscheidende Weichen für die Zukunft der Kryptowährungsindustrie.

