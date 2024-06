Die Marktlage für KI-Unternehmen erscheint schwierig, nachdem mehrere Finanzanalysten ihre Meinungen und Bewertungen für Branchenvertreter veröffentlicht haben. Besonders betroffen ist Palantir Technologies Inc., dessen Aktien nach einer Herabstufung durch Analysten von Monness, Crespi und Hardt von Neutral auf Verkaufen, mit einem neuen Kursziel von 20 USD, frühzeitig ein Minus von 3% in der vorbörslichen Handelssitzung verzeichneten. Gründe für diese Entscheidung sind eine schwache Ertragssaison für Unternehmenssoftware und das Ausbleiben erheblicher Umsätze aus dem 18-monatigen Hype-Zyklus für generative KI. Weitere Wendungen in der Firmenstrategie wurden bei einer internen Aktientransaktion deutlich, bei der ein leitender Mitarbeiter des Unternehmens 3.000 Aktien für insgesamt 78.000 USD zum Preis von 26 USD je Stück am 18. Juni 2024 veräußerte.

Interne [...]

Hier weiterlesen