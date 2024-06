Microsoft hat mit Copilot ein neues KI-gestütztes Produktivitätstool für Microsoft365 eingeführt, das Effizienz steigern soll, indem es den Mitarbeitern hilft, lästige Aufgaben zu eliminieren. Allerdings hat eine fragwürdige Werbung für das Feature bei Büroarbeitern Fragen aufgeworfen, ob Microsoft nicht selbst zur Zunahme unnötiger Arbeit beiträgt. In der Werbung behauptet ein Nutzer, gleichzeitig an drei Meetings teilnehmen zu können, was in der Realität auf Skepsis stößt. Ein Kommentar lautet beispielsweise, dass viele Meetings genauso gut durch eine detaillierte E-Mail ersetzt werden könnten.

Marktreaktion und Wachstumsindikatoren

Trotz gemischter Kritik weist Microsoft an der Börse eine solide Performance auf. Das Unternehmen zeigt konstante Gewinne [...]

Hier weiterlesen