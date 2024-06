Nvidia, bekannt für seine Spitzenposition im schnell wachsenden Markt für KI-Chips, steht trotz des enormen Erfolgs seiner Aktien vor einer Herausforderung: Die genaue Vorhersage der zukünftigen Umsätze bleibt angesichts der künstlichen Intelligenz-Welle ein Rätsel. Analysten und Führungskräfte des Unternehmens tun sich gleichermaßen schwer, die Dynamik im lukrativen AI-Geschäftsfeld präzise zu prognostizieren. Einem Branchenexperten zufolge hat Nvidia es geschafft, die durchschnittlichen Wall-Street-Erwartungen in den vergangenen Quartalen deutlich zu übertreffen. Diese Entwicklung wirft jedoch Fragen hinsichtlich der Angemessenheit des derzeitigen Aktienpreises auf. Angesichts dessen hat Nvidia erst kürzlich in einem bahnbrechenden Geschäft vereinbart, seine führende KI-Technologie in den Datenzentren einer großen Telekommunikationsgruppe in fünf Ländern [...]

Hier weiterlesen