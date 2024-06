Der Rechtsstreit um das 56 Milliarden Dollar schwere Vergütungsprogramm für den CEO eines bekannten Elektroautobauers erlebt eine neue Eskalation. Vor dem Gericht in Delaware wird derzeit hitzig debattiert, ob die Aktionärsentscheidung, die besagtes Gehaltspaket unterstützt, rechtlich durchsetzbar ist oder nicht. Vergangene Woche wurde vorgebracht, dass ein kürzlich erfolgter Aktionärsvotum zugunsten des CEO als "grundsätzliche Lösung" angesehen werden soll, um die Auseinandersetzung in dessen Gunst beizulegen. Demgegenüber wurde am Freitag eventuelle rechtliche Konsequenzen hinterfragt, da sich das Unternehmen nicht berechtigt sehe, mittels einer außergerichtlichen Abstimmung das Urteil eines Delawarer Gerichts zu überstimmen. Dies würde bedeuten, dass der Automobilhersteller, sollte er die Gerichtsentscheidung umkehren wollen, an das Oberste Gericht von Delaware appellieren [...]

Hier weiterlesen