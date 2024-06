Am kommenden Wochenende findet in Frankreich die vorgezogene Parlamentswahl statt. Nach dem starken Ergebnis der rechten Parteien bei der Europawahl hatte der französische Präsident Emmanuel Macron Neuwahlen ausgerufen. Aktuellen Umfragen zu Folge könnte die rechtspopulistische ""Ressemblement National (RN)" von Marine Le Pen dabei sogar die absolute Mehrheit erlangen. Das starke Ergebnis der rechten Parteien bei der Europawahl ist an den Finanzmärkten auf wenig Gegenliebe gestoßen. Sollte die RN ...

