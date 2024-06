Apple hat Ansätze von einem großen Social-Media-Unternehmen abgelehnt, dessen KI-basierten Chatbot in das iPhone zu integrieren. Die vorläufigen Gespräche im März endeten, ohne dass eine formelle Vereinbarung zustande kam. Laut Berichten bewertete Apple deren Datenschutzpraktiken als nicht streng genug und sah ihren eigenen Chatbot, unterstützt durch die neu eingeführte "Apple Intelligence"-Technologie, als überlegen an. Stattdessen hat sich der Technologiegigant für Partnerschaften mit OpenAI's ChatGPT sowie Pläne für eine zukünftige Zusammenarbeit mit Google's Gemini entschieden. Apple strebt demnach an, Anfang dieses Jahres erweiterte KI-Funktionen in sein Ökosystem für iPhone, iPad und Mac einzubinden. Dabei ermöglicht das Unternehmen bereits zahlenden ChatGPT-Kunden, ihre Abonnements im iOS-Betriebssystem zu [...]

