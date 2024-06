Plug Power, ein Pionier im Bereich Wasserstofflösungen, hat mit seinen Angeboten des Basic Engineering and Design Package (BEDP) einen beeindruckenden Durchbruch von 7,5 Gigawatt (GW) in den globalen Vertragsabschlüssen erzielt. Seit der Einführung vor zwei Jahren ist dieser Meilenstein ein Zeichen für die wachsende Nachfrage nach grünem Wasserstoff und unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens in der Protonenaustauschmembran (PEM) Elektrolyseur-Technologie. Diese Leistung demonstriert nicht nur verbesserte betriebliche Abläufe, sondern stellt auch finanzielle Erfolge in Aussicht, da jedes Gigawatt bis zu 0,75 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren könnte. Innerhalb von 6 bis 18 Monaten könnten diese BEDP Projekte zur finalen Investitionsentscheidung (FID) übergehen, was das Umsatzpotenzial weiter vorantreibt. Mit einem kürzlich abgeschlossenen 3-GW-BEDP-Vertrag in Australien und [...]

