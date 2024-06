Teladoc Health, Inc. hat kürzlich vielversprechende Daten aus zwei Studien auf den 84. Wissenschaftlichen Tagungen der American Diabetes Association vorgestellt, die die Effektivität ihres Diabetes-Managementprogramms deutlich unterstreichen. Besonders bemerkenswert waren ein Anstieg der Aktien um 6,7% am gestrigen Tag und die Tatsache, dass Mitglieder, die mittels künstlicher Intelligenz als gefährdet für unkontrollierten Diabetes identifiziert wurden, motivierender Benachrichtigungen erhielten und dadurch dreifach so häufig in das Programm eingebunden waren. Diese gezielten Maßnahmen führten zu einem Rückgang des A1c-Wertes, was das Potenzial der prädiktiven Modellierung bei der Blutzuckerverwaltung demonstriert.

Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal eine Zunahme von 9% bei den Mitgliedern in Programmen zur chronischen Krankenpflege auf 1,1 Millionen. Teladoc nutzt maschinelles Lernen, um die Betreuung zu verbessern und hofft, mehr Menschen in seine Programme zu integrieren. Durch die Übernahme von Livongo im Jahr 2020, die den Ausbau des digitalen Angebots für das chronische Krankheitsmanagement zum Ziel hatte, stärkte Teladoc seine Telemedizin-Kapazitäten, kämpfte jedoch 2022 mit hohen Verlusten aufgrund eines Wertverlusts der Akquisition. Die neuesten Daten könnten jedoch die Investoren beruhigen, denn sie zeugen von einer stabilisierenden Entwicklung, ungeachtet eines Rückgangs des Aktienwertes um 51,9% im Vergleich zum Branchenwachstum von 4,1%.

Zukunftsgerichtete Prognose

Nach einer dynamischen Zunahme der Aktien und einem Erwartungshorizont mannigfaltiger Einnahmen zeichnet sich für Teladoc eine vielversprechende Entwicklungsrichtung insbesondere bezüglich ihrer Telemedizin-Dienstleistungen und AI-getriebener Gesundheitslösungen ab. Das Unternehmen wird im bevorstehenden Quartalsbericht wahrscheinlich einen Verlust von $0,35 je Aktie berichten, was einer Verbesserung von 12,5% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Die Umsatzerwartungen bleiben indes nahezu unverändert, was auf einen soliden Trend in der Anpassung der Gewinnschätzungen schließen lässt - ein wichtiger Indikator für künftige Aktienpreisbewegungen. Der effiziente und skalierbare Ansatz von Teladoc, Patienten individuell angepasste Begleitung dank AI zu bieten, stellt dabei einen wesentlichen Wachstumsfaktor dar.

