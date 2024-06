McDonald's führt als Reaktion auf den wachsenden Kostendruck in der Fast-Food-Branche ein neues Sparmenü zur Wiederbelebung des Kundeninteresses ein. Ab dem 25. Juni kommt das neue 5-Dollar-Menü in die Filialen, welches eine McDouble- oder McChicken-Burger, vier Chicken McNuggets, kleine Pommes und ein kleines Softgetränk beinhaltet. Die Entscheidung folgt auf eine schwierige erste Quartalserhebung, bei der die Umsätze in den US-Filialen um 2,5% stiegen - knapp unter den Prognosen. Trotz der Erwartung schwächerer Margen erhoffen sich die Franchisenehmer durch dieses zeitlich begrenzte Angebot, langfristig mehr Kunden anziehen zu können. Die Initiative ist Teil eines größer angelegten Versuchs der Fast-Food-Kette, das Image zu korrigieren, teurer geworden zu sein, und den Verbrauchern den richtigen Wert für den richtigen Preis zu demonstrieren.

Konkurrenz belebt das Geschäft

Andere Ketten wie KFC und Burger King haben ebenfalls in den letzten Monaten auf Sparaktionen gesetzt, um Kunden anzulocken. Dieses Vorgehen deutet auf einen allgemeinen Trend hin, dem die gesamte Branche folgt - Preisaktionen scheinen eine Schlüsselrolle in der Strategie zu spielen, um Gäste in einem hart umkämpften Markt zurückzugewinnen. Doch während solche Angebote zwar die Besucherzahlen erhöhen können, liegt der eigentliche Erfolg darin, dass Kunden dazu bewegt werden, mehr oder teurere Produkte zu kaufen, wodurch die Rentabilität maximiert wird. Der Wettbewerb der Fast-Food-Giganten um die beste Preisstrategie scheint somit in eine neue Runde zu gehen.

McDonald's Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...