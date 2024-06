Norwegens größter privater Pensionsfonds hat seine Anteile an Caterpillar Inc. verkauft, da die US-Firma möglicherweise zu Menschenrechtsverletzungen im Westjordanland und Gaza beiträgt. Der in Oslo ansässige Fonds veräußerte Aktien und Anleihen des Unternehmens im Wert von 728 Millionen Kronen (umgerechnet etwa 69 Millionen Dollar) im Zuge einer sorgfältigen Überprüfung potenzieller Menschenrechtsverletzungen im aktuellen militärischen Konflikt in Gaza. Angesichts von Vorwürfen, dass die Ausrüstung von Caterpillar für den Abriss palästinensischer Wohnungen und Infrastruktur sowie zur Errichtung israelischer Siedlungen verwendet wurde, konnte das Unternehmen keine glaubwürdigen Nachweise erbringen, dass es in der Lage ist, das Risiko von Verstößen gegen individuelle Rechte in Konfliktsituationen abzumildern. Trotz einer mehrmonatigen Auseinandersetzung mit [...]

