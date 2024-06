Am Mittwoch hat eine namhafte Wertpapierfirma Target eine Kaufempfehlung mit einem stabilen Kursziel von 190,00 Dollar beibehalten, was das Vertrauen der Analysten in die positive Entwicklung und die Effektivität der Unternehmensstrategie widergespiegelt. Als Schlüsselfaktor für diese Einschätzung wurden günstige Vereinbarungen zu Frachtkosten hervorgehoben, von denen angenommen wird, dass sie bis 2024 beibehalten werden und die Bruttomarge des Unternehmens unterstützen. Ebenso positiv wurde die Proaktivität des Unternehmens im Umgang mit dem Schrumpfungsthema, das die Margen seit der Pandemie negativ beeinflusst hat, bewertet. Maßnahmen umfassen die Verbesserung der Ladenüberwachung und das Verschließen gewisser Hochrisikoprodukte. Obwohl die Verlustraten im Vergleich zum Vorjahr im ersten Quartal angestiegen sind, erwartet man bei Target ab 2024 eine Stabilisierung und [...]

Hier weiterlesen