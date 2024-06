Block Inc., früher bekannt als Square, hat in einer aktuellen Umfrage untersucht, was Kunden von ihren Friseuren und Barbieren erwarten und welche Faktoren ihre Treue beeinflussen. Die Studie offenbart, dass ein Drittel der Konsumenten keine feste Bindung zu einem einzigen Anbieter haben. Besonders jüngere Generationen wie Gen Z und Millennials sowie Männer neigen dazu, verschiedene Dienstleister auszuprobieren, wobei oft operative und logistische Hürden eine Rolle spielen. Dennoch zeigte sich, dass 61% der Kunden ihre Entscheidung, den Friseur oder Barbier zu wechseln, bereuten und mehr als die Hälfte schließlich zu ihrem ursprünglichen Anbieter zurückkehrten.

Schlüsselfaktor Buchungskomfort

Ein wesentlicher Aspekt für die Loyalität ist die einfache und nahtlose [...]

Hier weiterlesen