Auch im zweiten Quartal verläuft die Entwicklung im TIMBERFARM-Geschäftsbereich Real-Estate in Deutschland besser als geplant. Der Ausbau des Teams mit erfahrenen Fachleuten für die Akquise neuer Objekte und das Mietermanagement zeigt positive Wirkung. Die interne Verstärkung ermöglicht eine effizientere Bearbeitung und Verwaltung der Immobilienprojekte, was sich in der Qualität und Geschwindigkeit der Entscheidungsprozesse widerspiegelt.



Derzeit werden kontinuierlich zwischen fünf und zehn zum Verkauf stehende Objekte parallel geprüft. Im Durchschnitt kommt es bei etwa einem von zehn geprüften Objekten zum Abschluss. Diese Selektion ist notwendig, da unrealistische Preisvorstellungen, intransparente Unterlagen und Zahlen, ein zu großer Renovierungs- und Investitionsstau sowie ungünstige Lagen mit schlechter Anbindung an Zentren und Schulen häufige Gründe für das Nichtzustandekommen von Akquisitionen sind.



Die wesentlichen Kriterien für eine erfolgreiche Akquisition umfassen neben dem Kaufpreis den Mietertrag, die Lage, den Zustand der Immobilie, den Sanierungsstau und die Qualität der Mieter. Diese sorgfältige Prüfung stellt sicher, dass nur Objekte mit solidem Wertsteigerungspotenzial und stabilen Mieteinnahmen in das Portfolio aufgenommen werden.



Ein wichtiger Fokus liegt auf der Mieterzufriedenheit. Bezahlbare und faire Mieten, transparente Abrechnungen und ein offenes Ohr für die Anliegen der Mieter tragen wesentlich zur langfristigen Stabilität und Zufriedenheit bei. Dieser Ansatz zahlt sich aus und stärkt die Bindung zwischen Mietern und Verwaltung, was sich positiv auf die Mieterqualität und die Stabilität der Mieteinnahmen auswirkt.



Die strategische Fokussierung auf Immobilien mit nachhaltigem Wertsteigerungspotenzial und solider Mieterstruktur zahlt sich aus. Trotz der Herausforderungen des Marktes wie steigende Finanzierungs- und Betriebskosten gelingt es, Objekte zu finden, die unseren strengen Auswahlkriterien entsprechen und eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen. Dabei spielt die kontinuierliche Verbesserung und Modernisierung des bestehenden Portfolios eine zentrale Rolle. Fortschritte bei Sanierungsprojekten, insbesondere zur Steigerung der Energieeffizienz, tragen dazu bei, die langfristige Rentabilität zu sichern und die Betriebskosten zu senken.



Ein weiterer positiver Aspekt ist die gezielte Akquise von Objekten in C-Lagen. Diese Standorte bieten nicht nur eine ausgezeichnete Möglichkeit der Vermietbarkeit und attraktive Mietniveaus, sondern sind außerdem aufgrund ihrer zentralen Rolle im regionalen Gefüge gefragt. Ihre gute Anbindung und die Nähe zu größeren Wirtschaftszentren erhöhen ihre Anziehungskraft erheblich.



Die Integration von ESG-Kriterien (Environmental, Social and Corporate Governance - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in die Investitionsstrategie unterstützt nicht nur die ökologische und soziale Verantwortung, sondern stellt auch sicher, dass die Immobilien den modernen Anforderungen und Erwartungen entsprechen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Portfolios langfristig zu sichern.



Der Real-Estate-Geschäftsbereich Deutschland ist auf einem soliden Kurs. Die sorgfältige Selektion von Investitionsobjekten, die Fokussierung auf nachhaltige und wertsteigernde Immobilien sowie die konsequente Umsetzung der strategischen Ziele tragen zur positiven Geschäftsentwicklung bei. Das Unternehmen bleibt flexibel und anpassungsfähig, um auf Marktveränderungen reagieren zu können und nachhaltiges Wachstum zu fördern.



Übrigens: Um einerseits das TIMBERFARM-Interesse am Erwerb interessanter Immobilienobjekte einem noch größeren Kreis kundzutun und um andererseits die Verwaltungsdienstleistungen des Unternehmens bekannter zu machen, hat sich TIMBERFARM Anfang Juni mit einem Informationsmailing an die Leserschaft gewandt. Selbstverständlich steht Ihnen unsere Real-Estate-Abteilung auch sonst jederzeit zur Verfügung, sollten Sie ein Immobilienanliegen mit uns besprechen wollen.

