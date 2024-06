GENF, 27. Juni 2024 - Alibaba, die führende Plattform für globalen B2B-E-Commerce, kündigte heute Pläne zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) durch innovative KI-Lösungen an. Anlässlich des von den Vereinten Nationen eingeführten KMU-Tages unterstrich das Unternehmen seine Verpflichtung, die globalen Handelsmöglichkeiten durch ein vielfältigeres Lieferantennetzwerk zu erweitern. Besonders bemerkenswert ist das Vorhaben, innerhalb der nächsten drei Jahre 100.000 Lieferanten in sein globales Netzwerk aufzunehmen und vor allem KMUs in Entwicklungslandern dabei zu unterstützen, ihre Produkte global zu verkaufen.

KI als Schlüssel zum Erfolg

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter Nutzern der Alibaba-Plattform zeigt, dass 25%-30% der KMUs täglich KI-Tools einsetzen, wobeigegen die Adoption dieser Technologie in Entwicklungslandern besonders dynamisch voranschreitet. Weltweit nutzen etwa 30.000 KMUs auf Alibaba.com die AI-Tools, was zu einer Steigerung der Produktexposition um 37% geführt hat. Im Zuge des Ausbaus der Lieferantenbasis und der Weiterentwicklung von KI-Funktionen arbeitet Alibaba zudem mit sechs Startups im Bereich der künstlichen Intelligenz zusammen, um die generative KI auf der internen Kommunikationsplattform DingTalk voranzutreiben. Dies soll den Zugang und die Attraktivität der Plattform für KMUs weiter erhöhen und gleichzeitig Innovationskraft unterschiedlicher Industrien und Märkte demonstrieren.

Alibaba Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...