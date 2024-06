Visa hat eine neue Kooperation mit einem großen Online-Händler bekanntgegeben, die kanadischen Verbrauchern an der Kasse mehr Auswahlmöglichkeiten bieten wird. Kunden des Händlers mit berechtigten Kreditkarten zweier großer Banken können ihre Einkäufe nun in kleinere, festgelegte Zahlungen aufteilen, die über einen definierten Zeitraum geleistet werden können. Die Forschung legt nahe, dass sich die Teilzahlungen in Kanada als bevorzugte Zahlungsmethode durchsetzen, wobei erwartet wird, dass sie bis 2026 fast ein Viertel aller weltweiten E-Commerce-Transaktionen ausmachen könnten. Diese Entwicklung könnte auch die Verhandlungsmacht kleiner Händler gegenüber Kreditkartenunternehmen weiter stärken, insbesondere nach einer gerichtlichen Entscheidung, die einen mehrere Milliarden schweren Vergleich dazu zurückwies, möglicherweise zu neuen, verbraucherfreundlicheren Vereinbarungen führen könnte.

Neue Dienstleistung für digitale Notfälle

Für Reisende haben digitale Brieftaschen an Bedeutung gewonnen, was Unternehmen wie Visa dazu veranlasst hat, eine digitale Notfallkartenersatzdienstleistung einzuführen. Dieser Service ermöglicht es Karteninhabern, im Falle eines Verlusts oder Diebstahls ihre Karten schnell und sicher per Text oder E-Mail zu ersetzen und direkt in ihre digitalen Brieftaschen hinzuzufügen. Die Verfügbarkeit dieser Dienste verweist auf das Bestreben, die digitale Zahlungserfahrung auszubauen und die Kundenzufriedenheit zu steigern, was durch eine effiziente Netzwerkverteilung und etablierte Partnerschaften von Unternehmen dieses Sektors unterstützt wird.

