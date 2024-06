Air Products and Chemicals ist ein bedeutender Tag für ein globales Unternehmen aus dem Chemie- und Gasbereich gekommen. Die Firma hat jüngst die Grundsteinlegung für eine umfangreiche Erweiterung ihres Fertigungs- und Logistikzentrums in Missouri, nahe St. Louis, gefeiert. Dieses Projekt repräsentiert mit einer Investition von 70 Millionen US-Dollar die größte Expansion des Unternehmens. Der Schritt wird durch eine zunehmende Nachfrage nach Produkten für die Biogas- und Wasserstoffrückgewinnung sowie durch den Bedarf der Kunden nach Stickstoff in der Luftfahrtindustrie und nach umweltschonenderen Treibstoffen im Schifffahrtssektor unterstützt. Die neue Produktionsstätte soll bis Ende 2025 in Betrieb gehen und wird 30 neue Vollzeitarbeitsplätze schaffen. Aktuell sind etwa 170 Personen in der Anlage in St. Louis beschäftigt. Dieser Expansionsschritt knüpft an eine frühere Investition von 10 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 zur Erweiterung der Fertigungskapazität an.

Unternehmensleistung und Marktausblick

Während sich das Unternehmen auf die Stärkung seiner Produktionskapazitäten konzentriert, zeigt der Börsenkurs von Air Products and Chemicals eine gemischte Performance. Im letzten Jahr belief sich der Aktienkursrückgang des Unternehmens auf 9,5%, was hinter dem Marktdurchschnitt seiner Branche zurückblieb. Dennoch bleiben die langfristigen Aussichten positiv, mit einer prognostizierten Steigerung des bereinigten Gewinns pro Aktie (EPS) von 6-9% für das Fiskaljahr 2024. Vergleicht man dies mit anderen Unternehmen im Basismaterialsektor, so zeigt sich, dass es Wettbewerber mit einem aktuell höheren Zacks Rank gibt. Dennoch erhoffen sich Aktionäre von den umfangreichen Investitionen und der fokussierten Marktstrategie des Unternehmens eine solide Basis für zukünftiges Wachstum und eine Verbesserung der Aktienleistung im längeren Zeitraum.

