Ansys Inc. (NASDAQ: ANSS), ein Unternehmen, das für die Bewertung von Zukunftschancen mittels Discounted Cash Flow (DCF) Modell bekannt ist, bietet derzeit eine solide Investitionsmöglichkeit. Die Bewertungsmethode betrachtet die zukünftigen Cashflows und diskontiert diese auf ihren heutigen Wert. Das DCF-Modell verwendet eine 2-Phasen-Wachstumsrate für die Unternehmenscashflows, mit einer höheren Wachstumsrate in der ersten Dekade und einer niedrigeren Wachstumsphase im Anschluss. Unter Verwendung des Gordon Growth Modells, das sich auf die durchschnittliche Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen von 2,4% als jährliche Wachstumsrate bezieht, errechnet das Modell einen Terminal Value von US$ 35 Milliarden. Nach Abzinsung beläuft sich der Gesamtwert des Unternehmens auf etwa 26 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem aktuellen Aktienpreis entspricht.

Ansys führt wegweisende Technik ein

Im Einklang mit dieser fundamentalen Analyse erreichte Ansys vor Kurzem einen bedeutenden Meilenstein: Die Zertifizierung ihrer Stromintegritätsplattformen durch Samsung Foundry für deren neuartige SF2Z 2nm Gate-All-Around Fertigungstechnologie. Diese erlaubt es, das Stromversorgungsnetz auf der Rückseite von Hochleistungschips zu integrieren, wodurch Platz gespart, Kosten gesenkt und die Leistung verbessert wird. Diese bahnbrechende Technologie verhilft frühen Adoptern zu führenden Halbleiterprodukten in Bereichen wie HPC, Smartphones, KI, Datenzentrumskommunikation und Grafikprozessoren. Somit stärkt Ansys nicht nur seine Position auf dem Markt, sondern bestärkt auch das Vertrauen seiner Investoren in das langfristige Wachstumspotenzial und die Innovationskraft des Unternehmens.

