Goldman Sachs hat jüngst bekannt gegeben, dass der Konzern bemerkenswerte 3,4 Milliarden US-Dollar für seinen Vintage Real Estate Partners III Fonds gesammelt hat, ein Fundament, das signifikant in Anteile von Immobilienfonds investiert. Der neuste Kapitalpool, einer der größten seiner Art für den Erwerb von Anteilen an privaten Immobilienfonds, übertrifft die 2,75 Milliarden US-Dollar, die 2020 für einen ähnlichen Fonds eingeworben wurden, um beachtliche 23%. Der Fonds zielt darauf ab, Beteiligungen an diesen Fonds zu erwerben, welche sowohl an großen Immobilienportfolios als auch an Entwicklungsprojekten teilhaben können. Goldman Sachs positioniert sich damit in einem Markt, dem laut eigener Aussage ausreichende Finanzierung fehlt, was im Mai zur Akkumulation von weiteren 7 Milliarden US-Dollar zum Verleih an Immobilieninvestoren und -entwickler geführt hat.

Fondserfolg und Stressfaktoren

Im globalen Kontext verwaltet Goldman Sachs Vermögenswerte von mehr als 2,8 Billionen US-Dollar. Das Unternehmen, eines der größten Sekundäranleger seit 1998, fokussiert nun auf den Kauf von Anteilen an Immobilienfonds von großen Investoren und unterstützt Transaktionen, bei denen Fondsmanager ihren Investoren die Möglichkeit geben möchten, gleichzeitig Geld abzuziehen, um so Notverkäufe zu Schleuderpreisen zu vermeiden. Dennoch zeigte der neueste Stresstest der Fed für die 31 größten Banken in den USA auf, dass Goldman Sachs im Vergleichszeitraum eine höhere Belastung hinsichtlich des geforderten Stresskapitalpuffers zu verzeichnen hatte. Obwohl sich die Lage deraktie[] ern heute noch innerhalb akzeptabler Grenzen bewegt, liegt hierin ein potenzieller Faktor für finanzielle Vorsicht, insbesondere ein Hinweis darauf, dass Banken möglicherweise mehr Kapital reservieren müssen. Mit Blick auf die Zukunft könnte diese Entwicklung die Kapitalrenditen beeinflussen, während sie gleichzeitig die Tür für eine Anpassung bestehender Kapitalregeln im Rahmen des Basel III Endspiels öffnet.

