Intel hat auf der Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2024 einen wegweisenden optischen Computerinterconnect (OCI) Chiplet präsentiert, der in der Lage ist, die Datenverarbeitungsgeschwindigkeiten in KI-Infrastrukturen zu verbessern. Dieser OCI-Chiplet kommt in einem Prototyp als integrierte Lösung zum Einsatz, kann 64 Kanäle mit einer Datenübertragungsrate von 32 Gigabit pro Sekunde erfolgreich nutzen und möglicherweise Signale auf Entfernungen von bis zu 100 Metern übertragen. Mittels Intel's bewährter Silizium-Photonik-Technologie bleibt der Energieverbrauch mit nur 5 Picojoule pro Bit weit unter dem traditioneller optischer Transceiver-Module.

Zukunftsweisende Technologie für KI-Infrastrukturen

Diese Innovation wird speziell die Anforderungen von KI-Infrastrukturen mittels höherer Bandbreite, reduziertem Energiebedarf und gesteigerter Reichweite bereits jetzt und in der nahen Zukunft wesentlich beeinflussen. AI-basierte Anwendungen, einschließlich groß angelegter Sprachmodelle und generativer KI, profitieren von Entwicklungen wie der Co-Packaged Silicon Photonics, welche die Infrastrukturskalierung innerhalb von Datenzenten drastisch verbessern. Intels Bestreben, die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungstechnologie voranzutreiben, könnte langfristig attraktive Investitionsmöglichkeiten bieten und verspricht, durch zukünftige Forschung und Entwicklung, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.

Intel Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...